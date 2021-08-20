На Житомирщині рятувальники діставали із водойми легковик, водій якого хотів розвернутись і з'їхав у воду
- 20.08.2021, 13:18,
- Житомирщина
20 серпня о 01:20 до Служби порятунку "101" від працівників Національної поліції надійшло повідомлення про те, що в смт Хорошів Житомирського району у місцевий ставок потрапив легковик, про це повідомили у пресслужбі ДСНС області, передає Замкова гора
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На місце події негайно виїхали бійці 1-го Державного пожежно-рятувального загону. Зі слів водія, на зазначеній автівці він хотів здійснити розворот на березі водойми. При цьому транспортний засіб посунувся по піщаному схилу берега та задньою частиною з’їхав у воду.
За допомогою троса та пожежного автомобіля рятувальники витягнули автівку на берег. Так як моторний відсік у воду не потрапив, власник зумів завести легковик та поїхати.
До проведення аварійних робіт залучалося 4 чоловік особового складу та 1 одиниця спецтехніки. О 02:00 чергове відділення рятувальників повернулося у розташування частини.
До того ж, учора у с. Тетерівка Житомирського району рятувальники провели аварійні роботи по зрізанню трьох аварійних дерев, що загрожували падінням на пішохідну зону біля кладовища.
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