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У Житомирі шукають перевізників для 13 міських маршрутів

У Житомирі оголосили конкурс з визначення перевізників для обслуговування 13 міських маршрутів, відповідне оголошення опубліковане на сайті міської ради, передає Замкова гора.

"Конкурс на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування проводиться відповідно Закону України «Про автомобільний транспорт», «Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008р. №1081 із змінами та доповненнями", - йдеться у повідомленні.

Метою визначення автомобільного перевізника на конкурсних засадах є створення безпечних умов для перевезення пасажирів автомобільним транспортом, покращення якості пасажирських перевезень, створення конкурентного середовища, обмеження монополізму на ринку пасажирських перевезень, забезпечення оновлення рухомого складу, підвищення рівня безпеки перевезень пасажирів, забезпечення виконання соціально значущих перевезень.
У Житомирі шукають перевізників для 13 міських маршрутів
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