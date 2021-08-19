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"Житомирводоканал" два дні промиватиме та дезінфекуватиме мережі, споживачам радять не вживати таку воду у їжу

Перед початком нового навчального року КП “Житомирводоканал” проведе планову промивку та дезінфекцію мереж усього міста, про це повідомляє пресслужба підприємства, передає Замкова гора.

Промивка водогону проводитиметься з 22:00 20 серпня до 6:00 22 серпня.

Рекомендації для споживачів:

-У цей час не варто використовувати воду для приготування їжі (водночас вона придатна для санітарно-гігієнічних та побутових потреб).

-Нагадуємо, що унаслідок збільшення потоку води у внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мережах під час промивки, осад, що накопичився в трубах, піднімається і потрапляє безпосередньо у крани споживачів. Як результат — з кранів може витікати брудна вода.

-У день хлорування необхідно відкрити кран та спустити воду до появи запаху хлору. Це забезпечить ефективну дезінфекцію внутрішньобудинкових мереж.

-У разі наявності будь-якого фільтру води його необхідно зняти на період комплексної дезінфекції.

-Під час хлорування КП "Житомирводоканал" промиватиме інженерні мережі водопостачання – через пожежні гідранти буде зливатись вода. Просимо не хвилюватися у разі вияву витоку води.
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