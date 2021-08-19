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За минулу добу на території області зафіксовано 42 нові випадки Covid-19

Протягом минулої доби на території області зафіксовано 42 нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, летальних випадків, внаслідок ускладнень хвороби, не зафіксовано, про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає Замкова гора.

Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 19.08.2021 (за минулу добу – 18 серпня) зареєстровано 42 нові підтверджені випадки.

Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 89281 випадок захворювання, 87042 людини одужали, 1818 випадків закінчились летально.
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