Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизація
 
 
  • 09:34 – На величезному водосховищі у США – дефіцит води 
  • 09:32 – У результаті негоди знеструмлено 138 населених пунктів у семи областях України 
  • 09:30 – Олександр Петраков офіційно очолив збірну України з футболу 
  • 09:26 – У Нігері бойовики вбили 37 осіб під час польових робіт 
  • 09:17 – "Шахтар" переміг "Монако" в плей-оф Ліги чемпіонів 

Урочистий парад, мистецькі заходи та відкриття магістрату - програма святкування Дня незалежності у Житомирі

З нагоди відзначення Дня Державного Прапора та 30-річчя Незалежності України у Житомирі відбудеться низка урочистих заходів. Про це повідомляє Департамент культури, молоді та спорту Житомирської ОДА, передає Замкова гора.

Так, святкування у м. Житомир розпочнеться 21 серпня з виставки-ярмарку товарів декоративно-прикладного, ужиткового та образотворчого мистецтва (вулиця Михайлівська).

Впродовж святкових днів у м. Житомир відбудуться такі заходи:

23 серпня

9:00 — урочисте підняття Державного Прапора України на майдані Соборному;

10:30 — відкриття реставрованої будівлі магістрату (вул. Кафедральна, 3);

11:00 — церемонія урочистого підняття Державних Прапорів України на честь загиблих та померлих воїнів АТО/ООС та покладання квітів на Смолянському військовому кладовищі (вул. Селецька, 9);

12:30, 18:00 — урочистий захід «Ти у мене єдина» в Житомирському академічному українському музично-драматичному театрі імені Івана Кочерги;

Серед урочистих заходів до Дня Незалежності України 24 серпня відбудеться урочистий парад, який розпочинається одночасно з трьох напрямків міста (по вулицях Велика Бердичівська, Перемоги та Київська).

І напрямок — початок параду о 10:00 від пам’ятника Т. Г. Шевченку, учасники якого покладуть квіти до:

10:10 — пам’ятника Івану Франку (вул. Велика Бердичівська, 40);

10:15 — меморіального погруддя В’ячеслава Чорновола (вул.Велика Бердичівська, 38);

10:20 — меморіальної дошки Михайла Грушевського (вул. Велика Бердичівська, 32);

10:30 — пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні (майдан ім. С.П. Корольова).

ІІ напрямок — початок параду о 10:00 від пам’ятника Олегу Ольжичу, учасники якого покладуть квіти до:

10:10 — могили учасників українських національно-визвольних змагань Миколи Сціборського та Омеляна Сеника (вул. Перемоги, 14/12);

10:20 — меморіальних стендів загиблих та померлих воїнів АТО/ООС (Майдан Соборний).

ІІІ напрямок — початок параду о 10:00 від пам’ятника Івану Огієнку біля, учасники якого покладуть квіти до:

10:10 — меморіального стенду Героїв Небесної Сотні (вул.Київська, 18, Свято-Михайлівський кафедральний собор).

Всі учасники параду після покладання квітів рушають на майдан Соборний та шикуються біля Державного Прапора України.

Також 24 серпня у День Незалежності України у Житомирі програмою передбачено такі заходи:

7:00-10:00 — проведення вранішніх літургій з молитвою за Україну;

12:00-20:00 — соціальний проєкт "Мистецтво для життя" (майдан Соборний), в рамках якого діятимуть:

кобзарсько-лірницька платформа (виступи лірників та кобзарів);
книжкова галявина (виставка-ярмарка, цикл публічних читань);
сімейний простір (зона для дітей з батьками);
сила традицій (майстер-класи з народних ремесел та мистецтв);
відео світлиця (показ знакових українських кінострічок);
написання найбільшої дитячої картини України;

12:00-20:00 — Open Call: літературно-музичний марафон "Народжені незалежними" зі святковою концертною програмою за участю молодіжних гуртів, окремих виконавців, читців, презентація власних творів, поезії, книжок державною мовою (вулиця Михайлівська);

14:00-20:00 — громадсько-мистецький захід патріотичного спрямування "Покоління незалежних – 2021" (Парк культури та відпочинку, літній театр "Ракушка").
рейтинг: 
  • Не нравится
  • -1
  • Нравится
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
» Житомиром урочисто проїде колона бронетехніки
» Житомирський виконком затвердив план заходів із відзначення новорічних та різдвяних свят
» У Житомирі відзначать 204-ту річницю від дня народження Тараса Шевченка
» План заходів новорічно-різдвяних свят
» 21 листопада житомиряни відзначатимуть День гідності та свободи. План
Залишити коментар

Зробіть Ваш вибір
Чи будете ви вакцинуватися від Covid-19?
Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
У результаті негоди знеструмлено 138 населених пунктів у семи областях України
Олександр Петраков офіційно очолив збірну України з футболу
"Шахтар" переміг "Монако" в плей-оф Ліги чемпіонів
Зеленський попросив Разумкова скликати засідання Ради для затвердження Великого герба України
Суд продовжив колишньому судді Чаусу домашній арешт до жовтня
На величезному водосховищі у США – дефіцит води
У Нігері бойовики вбили 37 осіб під час польових робіт
Кількість жертв внаслідок землетрусу в Гаїті зросла до 1400
Військово-транспортний літак США евакуював з Кабула 640 людей за один політ
Землетрус на Гаїті: кількість загиблих зросла до понад 1200
Рекомендуємо
  • Технології
  • Економіка
Захисні маски завтрашнього дня: технології ковідної епохи (ФОТО)
WhatsApp запустив функцію групових дзвінків
Паспорти в смартфонах стали доступними для всіх українців
Microsoft оголошує конкурс освітніх стартапів для молоді
В один клік без черг та хабарів: Глава держави підписав указ щодо розвитку електронних послуг
Через коронавірус світовий туризм втратить чотири трильйони доларів – ООН
«Слуги народу» за рік купили 74 авто і 20 квартир: хто взяв найдорожчі
В Одесі зібрали вже третій трамвай-гігант (ФОТО)
Оголосили в розшук: НАБУ підозрює Дубілета у мільярдних розтратах
Суд арештував майно і 100% акцій "Мотор Січ"
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Опитування
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Блоги
Ми в соцмережах
Замкова гора