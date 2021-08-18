Урочистий парад, мистецькі заходи та відкриття магістрату - програма святкування Дня незалежності у Житомирі

З нагоди відзначення Дня Державного Прапора та 30-річчя Незалежності України у Житомирі відбудеться низка урочистих заходів. Про це повідомляє Департамент культури, молоді та спорту Житомирської ОДА, передає Замкова гора
.
Так, святкування у м. Житомир розпочнеться 21 серпня з виставки-ярмарку товарів декоративно-прикладного, ужиткового та образотворчого мистецтва (вулиця Михайлівська).
Впродовж святкових днів у м. Житомир відбудуться такі заходи:23 серпня
9:00 — урочисте підняття Державного Прапора України на майдані Соборному;
10:30 — відкриття реставрованої будівлі магістрату (вул. Кафедральна, 3);
11:00 — церемонія урочистого підняття Державних Прапорів України на честь загиблих та померлих воїнів АТО/ООС та покладання квітів на Смолянському військовому кладовищі (вул. Селецька, 9);
12:30, 18:00 — урочистий захід «Ти у мене єдина» в Житомирському академічному українському музично-драматичному театрі імені Івана Кочерги;
Серед урочистих заходів до Дня Незалежності України 24 серпня відбудеться урочистий парад, який розпочинається одночасно з трьох напрямків міста (по вулицях Велика Бердичівська, Перемоги та Київська).І напрямок
— початок параду о 10:00 від пам’ятника Т. Г. Шевченку, учасники якого покладуть квіти до:
10:10 — пам’ятника Івану Франку (вул. Велика Бердичівська, 40);
10:15 — меморіального погруддя В’ячеслава Чорновола (вул.Велика Бердичівська, 38);
10:20 — меморіальної дошки Михайла Грушевського (вул. Велика Бердичівська, 32);
10:30 — пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні (майдан ім. С.П. Корольова).ІІ напрямок
— початок параду о 10:00 від пам’ятника Олегу Ольжичу, учасники якого покладуть квіти до:
10:10 — могили учасників українських національно-визвольних змагань Миколи Сціборського та Омеляна Сеника (вул. Перемоги, 14/12);
10:20 — меморіальних стендів загиблих та померлих воїнів АТО/ООС (Майдан Соборний).ІІІ напрямок
— початок параду о 10:00 від пам’ятника Івану Огієнку біля, учасники якого покладуть квіти до:
10:10 — меморіального стенду Героїв Небесної Сотні (вул.Київська, 18, Свято-Михайлівський кафедральний собор).
Всі учасники параду після покладання квітів рушають на майдан Соборний та шикуються біля Державного Прапора України.
Також 24 серпня у День Незалежності України у Житомирі програмою передбачено такі заходи:
7:00-10:00 — проведення вранішніх літургій з молитвою за Україну;
12:00-20:00 — соціальний проєкт "Мистецтво для життя" (майдан Соборний), в рамках якого діятимуть:
кобзарсько-лірницька платформа (виступи лірників та кобзарів);
книжкова галявина (виставка-ярмарка, цикл публічних читань);
сімейний простір (зона для дітей з батьками);
сила традицій (майстер-класи з народних ремесел та мистецтв);
відео світлиця (показ знакових українських кінострічок);
написання найбільшої дитячої картини України;
12:00-20:00 — Open Call: літературно-музичний марафон "Народжені незалежними" зі святковою концертною програмою за участю молодіжних гуртів, окремих виконавців, читців, презентація власних творів, поезії, книжок державною мовою (вулиця Михайлівська);
14:00-20:00 — громадсько-мистецький захід патріотичного спрямування "Покоління незалежних – 2021" (Парк культури та відпочинку, літній театр "Ракушка").