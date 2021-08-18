Через брудну воду житомиряни у платіжках за серпень отримають перерахунок за водопостачання
- 18.08.2021, 14:49,
- Житомирщина
КП "Житомирводоканал" міської ради проведе перерахунок вартості спожитих послуг населенню з розрахунку 100 літрів води для однієї квартири або будинку за серпень 2021 року, таке рішення ухвалили під час засідання виконкому Житомирської міської ради, передає Замкова гора
.
Начальник управління комунального господарства Олександр Марцун зазначив: «Водоканал виконує роботи, й це призводить до повторного забруднення води в розподільчих мережах, люди почали спускати брудну воду і зазнали збитків, по суті вони не споживали цю воду, тому є доцільним зробити перерахунок».
Тож для мешканців міста за серпень буде зроблено перерахунок.
рейтинг:
-
- 0
-