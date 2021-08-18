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Через брудну воду житомиряни у платіжках за серпень отримають перерахунок за водопостачання

Через брудну воду житомиряни у платіжках за серпень отримають перерахунок за водопостачанняКП "Житомирводоканал" міської ради проведе перерахунок вартості спожитих послуг населенню з розрахунку 100 літрів води для однієї квартири або будинку за серпень 2021 року, таке рішення ухвалили під час засідання виконкому Житомирської міської ради, передає Замкова гора.

Начальник управління комунального господарства Олександр Марцун зазначив: «Водоканал виконує роботи, й це призводить до повторного забруднення води в розподільчих мережах, люди почали спускати брудну воду і зазнали збитків, по суті вони не споживали цю воду, тому є доцільним зробити перерахунок».

Тож для мешканців міста за серпень буде зроблено перерахунок.
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