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На Житомирщині розшукують чоловіка, який 15 серпня поїхав на роботу і не повернувся

Рідні та поліція шукають 29-річного жителя с. Копанівки Хорошівської громади, який поїхав на роботу і зник, про це повідомили у поліції області, передає Замкова гора.

Відомо, що чоловік близько 19 години 15 серпня телефонував рідним і сказав, що знаходиться на автовокзалі Житомира та має намір їхати у с. Сінгури на роботу. Однак до місця призначення він так і не дістався.

У розшукуваного чоловіка коротко стрижене волосся, зазвичай заплітає у косичку довгу прядку позаду

Вадим Домінський був одягнений у чорні спортивні штани, світло-голубу футболку, червоні кросівки.
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