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Через негоду на Житомирщині знеструмлено 70 населених пунктів

Внаслідок негоди без електропостачання на Житомирщині залишились 70 населених пунктів, про це повідомили у пресслужбі "Житомиробленерго", передає Замкова гора.

Найбільш потерпали райони Малинський, Житомирський, Радомишльський, Любарський, Романівський, Андрушівський, Новоград-Волинський, Попільнянський, Чуднівський, Бердичівський, Ємільчинський, Коростишівський, Олевський та Черняхівський.

Внаслідок погіршення погодних умов порушувалось електропостачання майже в усіх районах області, найбільше (Малинський - знеструмлювалось 18 населених пунктів, 70 ТП-6-10/0,4кВ, Житомирський - знеструмлювалось 9 населених пунктів, 59 ТП-6-10/0,4кВ; Радомишльський - знеструмлювалось 16 населених пунктів, 50 ТП-6-10/0,4кВ; Любарський - знеструмлювалось 7 населених пунктів, 26 ТП-6-10/0,4кВ; Романівський - знеструмлювалось 9 населених пункти, 37 ТП-6-10/0,4кВ; Андрушівський - знеструмлювалось 5 населених пунктів, 31 ТП-6-10/0,4кВ; Новоград-Волинський - знеструмлювалось 9 населених пунктів, 31 ТП-6-10/0,4кВ; Попільнянський - знеструмлювалось 5 населених пунктів, 39 ТП-6-10/0,4кВ; Чуднівський - знеструмлювалось 5 населених пунктів, 15 ТП-6-10/0,4кВ; Бердичівський - знеструмлювалось 5 населених пунктів, 20 ТП-6-10/0,4кВ; Ємільчинський - знеструмлювалось 9 населених пунктів, 19 ТП-6-10/0,4кВ; Коростишівський - знеструмлювалось 3 населених пунктів, 28 ТП-6-10/0,4кВ; Олевський - знеструмлювалось 4 населених пунктів, 29 ТП-6-10/0,4кВ; Черняхівський - знеструмлювалось 2 населених пунктів, 3 ТП-6-10/0,4кВ).

На 7 годину ранку 18.08.2021р. залишилось погашеними: 14 ліній 10кВ, 7 ділянок ліній 10кВ, 211 ТП-10/0,4кВ та 70 населених пунктів.

Малинський район - залишилось знеструмленими 28 населених пунктів (6 ліній 10кВ, 75 ТП-10/0,4кВ);

Радомишльський район - залишилось знеструмленими 12 населених пунктів (2 лінії 10кВ, 29 ТП-10/0,4кВ);

Новоград-Волинський район - залишилось знеструмленими 9 населених пунктів (2 лінії 10кВ, 31 ТП-10/0,4кВ);

Житомирський район - залишилось знеструмленими 3 населених пункти (2 лінії 10кВ, 18 ТП-10/0,4кВ);

Любарський район - залишилось знеструмленими 4 населених пункти (1 лінія 10кВ, 1 ділянка лінії 10кВ; 14 ТП-10/0,4кВ);

Черняхівський район - залишилось знеструмленими 2 населених пункти (1 лінія, 3 ТП-10/0,4кВ);

Ємільчинський район - залишилось знеструмленими 6 населених пункти (1 ділянка лінії 10кВ, 10 ТП-10/0,4кВ);

Попільнянський район - залишилось знеструмленими 2 населених пункти (2 ділянки ліній 10кВ, 11 ТП-10/0,4кВ);

Романівський район - залишилось знеструмленими 2 населених пункти (1 ділянка лінії 10кВ, 10 ТП-10/0,4кВ);

Андрушівський район - залишилось знеструмленими 1 населений пункт (1 ділянка лінії 10кВ, 3 ТП-10/0,4кВ);

Олевський район - залишилось знеструмленими 1 населений пункт (1 ділянка лінії 10кВ, 7 ТП-10/0,4кВ).

Для ліквідації наслідків негоди у терміновому порядку організовані додаткові аварійно-відновлювальні бригади в РЕМ, на території яких сталися відключення. Наразі працює 79 бригад, 168 чоловік, 53 машини та 29 спецтехніки.
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