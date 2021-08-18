Станом на 18 серпня на Житомирщині зареєстровано 38 нових підтверджених випадків COVID-19
- 18.08.2021, 09:09,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 38 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, внаслідок ускладнень хвороби померли двоє людей, про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає Замкова гора
.
Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 18.08.2021 (за минулу добу – 17 серпня) зареєстровано 38 нових підтверджених випадків.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 89239 випадків захворювання, 87003 людини одужали, 1818 випадків закінчились летально.
рейтинг:
-
- 0
-