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Станом на 18 серпня на Житомирщині зареєстровано 38 нових підтверджених випадків COVID-19

Протягом минулої доби на території області зафіксовано 38 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, внаслідок ускладнень хвороби померли двоє людей, про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає Замкова гора.

Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 18.08.2021 (за минулу добу – 17 серпня) зареєстровано 38 нових підтверджених випадків.

Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 89239 випадків захворювання, 87003 людини одужали, 1818 випадків закінчились летально.
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