Житомирські прикордонники затримали вантажівку із більш як тисячею пачок цигарок

Житомирські прикордонники затримали дві вантажівки, які перевозили 1190 пачок цигарок, про це повідомили у пресслужбі Держприкордон служби, передає Замкова гора.
Цигарки намагались провезти двоє громадян Білорусі, які керували вантажівками "MAN". Вони приховали цигарки в конструктивних особливостях автомобілів, якими їхали на в’їзд в Україну.
Кермувальники транспортних засобів російської реєстрації прибули сьогодні вранці, з різницею у 20 хвилин, у пункт пропуску #Виступовичі.
Під час огляду автівок, які мали намір транзитом перетнути територію України до однієї з країн ЄС, прикордонники відділу Овруч спільно з митниками виявили приховані тютюнові вироби білоруського виробництва.
Водій першої вантажівки намагався перевезти пакунки з цигарками, приховавши між паливними баками на рамі тягача. Інший – запакував #сигарети в переобладнаній ємності тягача. Водночас, очевидно для відволікання прикордонників, по декілька блоків цигарок вони поклали в кабіни своїх автомобілів. Загалом охоронці кордону зі сховків транспортних засобів дістали 1190 пачок сигарет.
Наразі вантажівки та тютюнові вироби вилучили співробітники митниці. Сума оцінки майна встановлюється. Іноземців, згідно з чинним законодавством України, притягнуто до відповідальності.
При копіюванні матеріалів для інтернет-видання - обов'язкова пряма, відкрита для пошукової системи, гіперсилка.
Гіперсилка повинна бути розміщена в незалежності від повного або часткового використання матеріалів. Гіперсилка (для інтернет-видання) - повинна бути розміщена в підзаголовку або в першому абзаці матеріалу.