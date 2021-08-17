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Житомирські прикордонники затримали вантажівку із більш як тисячею пачок цигарок

Житомирські прикордонники затримали дві вантажівки, які перевозили 1190 пачок цигарок, про це повідомили у пресслужбі Держприкордон служби, передає Замкова гора.

Цигарки намагались провезти двоє громадян Білорусі, які керували вантажівками "MAN". Вони приховали цигарки в конструктивних особливостях автомобілів, якими їхали на в’їзд в Україну.

Кермувальники транспортних засобів російської реєстрації прибули сьогодні вранці, з різницею у 20 хвилин, у пункт пропуску #Виступовичі.

Під час огляду автівок, які мали намір транзитом перетнути територію України до однієї з країн ЄС, прикордонники відділу Овруч спільно з митниками виявили приховані тютюнові вироби білоруського виробництва.

Водій першої вантажівки намагався перевезти пакунки з цигарками, приховавши між паливними баками на рамі тягача. Інший – запакував #сигарети в переобладнаній ємності тягача. Водночас, очевидно для відволікання прикордонників, по декілька блоків цигарок вони поклали в кабіни своїх автомобілів. Загалом охоронці кордону зі сховків транспортних засобів дістали 1190 пачок сигарет.

Наразі вантажівки та тютюнові вироби вилучили співробітники митниці. Сума оцінки майна встановлюється. Іноземців, згідно з чинним законодавством України, притягнуто до відповідальності.
Житомирські прикордонники затримали вантажівку із більш як тисячею пачок цигарок




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