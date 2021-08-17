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У Житомирі побили редактора однієї із газет

16 серпня до Житомирського районного управління поліції звернувся житомирянин із заявою про побиття. Під час перевірки з‘ясувалось, що чоловік уночі 14 серпня неподалік одного з нічних клубів отримав тілесні ушкодження, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора.

Наразі за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Триває з’ясування усіх обставин. Поліцейські встановлюють очевидців події, вилучають записи камер відеоспостереження, а також проводять інші заходи. Ступінь тяжкості тілесних ушкоджень, отриманих заявником, буде встановлено після проходження ним відповідного судово-медичного обстеження. Процесуальне керівництво здійснює Житомирська окружна прокуратура.

За даними слідства, подія сталася 14.08.2021 у Житомирі, близько 23.00 год, поблизу одного з нічних розважальних закладів.

Як повідомив потерпілий, до нього підійшла група осіб, віком від 20 до 30 років та спершу розпочали розмову, провокуючи конфлікт, а потім завдали побоїв і зникли. 16.08.2021 потерпілий звернувся до правоохоронних органів із заявою про скоєння стосовно нього хуліганських дій.

Наразі тривають необхідні слідчі (розшукові) дії, встановлюються особи, причетні до скоєння злочину. Також потерпілого направлено для проведення відповідного медичного обстеження.
Досудове розслідування проводить Житомирське райуправління поліції.
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