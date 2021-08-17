Показові лицарські бої, виставка картин та авторський спів, житомирян запрошують стати донорами крові у музеї
- 17.08.2021, 09:11,
- Житомирщина
Житомирян запрошують до акції "Мистецтво донорства", яка відбудеться у місцевому краєзнавчому музеї, про це повідомили на ФБ-сторінці заходу, передає Замкова гора
.
Під час донації всі охочі будуть любуватися виставкою картин, а також співом і грою на бандурі Світлана Ніконорова. Після події донори в подарунок отримають артезіанську воду "Природне Джерело".
На події проходитиме видовищне шоу у виконанні Спортивно-історичного клубу Ayna Bera. Донори зможуть побачити показові лицарські бої у виконанні Олексія Кузьмова, Олександра Масловского, Віталія Шевчука, Сергія Яновського.
Також буде проходити майстер-клас від Молодіжної громадської організації АРТ-Село. Художниці Олени Славової й Ольги Швець покажуть особливості петраківського розпису.
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