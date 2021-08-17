Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизація
 
 
  • 09:05 – Суд продовжив колишньому судді Чаусу домашній арешт до жовтня 
  • 09:02 – У центрах масової вакцинації за щеплення від коронавірусу роздаватимуть квитки на концерт до Дня Незалежності 
  • 08:59 – Кількість жертв внаслідок землетрусу в Гаїті зросла до 1400 
  • 08:55 – Перед смертю мер Кривого Рогу Павлов почистив і видалив листування у месенджерах, – ЗМІ 
  • 08:52 – Військово-транспортний літак США евакуював з Кабула 640 людей за один політ 

Показові лицарські бої, виставка картин та авторський спів, житомирян запрошують стати донорами крові у музеї

Житомирян запрошують до акції "Мистецтво донорства", яка відбудеться у місцевому краєзнавчому музеї, про це повідомили на ФБ-сторінці заходу, передає Замкова гора.

Під час донації всі охочі будуть любуватися виставкою картин, а також співом і грою на бандурі Світлана Ніконорова. Після події донори в подарунок отримають артезіанську воду "Природне Джерело".

На події проходитиме видовищне шоу у виконанні Спортивно-історичного клубу Ayna Bera. Донори зможуть побачити показові лицарські бої у виконанні Олексія Кузьмова, Олександра Масловского, Віталія Шевчука, Сергія Яновського.

Також буде проходити майстер-клас від Молодіжної громадської організації АРТ-Село. Художниці Олени Славової й Ольги Швець покажуть особливості петраківського розпису.
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
» Житомирян запрошують 24 травня в центрі міста привітати військових 95-ї бригади, які повернулися з АТО
» День молоді-2018 у Житомирі. План заходів
» Як у Житомирі відзначатимуть День захисника України
» У новорічну ніч житомирян запрошують на вітання президента, вогняне шоу та DJ-програму
» В Житомирі стартує амбітний спортивно-рекреаційний проект, - Зубко
Залишити коментар

Зробіть Ваш вибір
Чи будете ви вакцинуватися від Covid-19?
Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Суд продовжив колишньому судді Чаусу домашній арешт до жовтня
У центрах масової вакцинації за щеплення від коронавірусу роздаватимуть квитки на концерт до Дня Незалежності
Перед смертю мер Кривого Рогу Павлов почистив і видалив листування у месенджерах, – ЗМІ
Бойовики на Донбасі 5 разів порушували «тишу»: один український військовий загинув
У МВС назвали три версії загибелі мера Кривого Рогу
Кількість жертв внаслідок землетрусу в Гаїті зросла до 1400
Військово-транспортний літак США евакуював з Кабула 640 людей за один політ
Землетрус на Гаїті: кількість загиблих зросла до понад 1200
Трюдо розпустив парламент Канади й оголосив про позачергові вибори
Талібан захопив ще чотири столиці провінцій Афганістану. Війська США прибули до Кабула для евакуації американців
Рекомендуємо
  • Технології
  • Економіка
Захисні маски завтрашнього дня: технології ковідної епохи (ФОТО)
WhatsApp запустив функцію групових дзвінків
Паспорти в смартфонах стали доступними для всіх українців
Microsoft оголошує конкурс освітніх стартапів для молоді
В один клік без черг та хабарів: Глава держави підписав указ щодо розвитку електронних послуг
Через коронавірус світовий туризм втратить чотири трильйони доларів – ООН
«Слуги народу» за рік купили 74 авто і 20 квартир: хто взяв найдорожчі
В Одесі зібрали вже третій трамвай-гігант (ФОТО)
Оголосили в розшук: НАБУ підозрює Дубілета у мільярдних розтратах
Суд арештував майно і 100% акцій "Мотор Січ"
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Опитування
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Блоги
Ми в соцмережах
Замкова гора