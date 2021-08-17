За минулу добу на території області 12 нових випадків Covid-19
- 17.08.2021, 09:07,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 12 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, летальних випадків, внаслідок ускладнень хвороби не зафіксовано, про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає Замкова гора
.
Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 17.08.2021 (за минулу добу – 16 серпня) зареєстровано 12 нових підтверджених випадків.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 89201 випадок захворювання, 86974 людини одужали, 1816 випадків закінчились летально.
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