У Житомирі збираються встановити рекорд України, написавши картину про Україну

"Ти у мене єдина". Дитяча картина акрилом із зображенням України має встановити український рекорд. Її писатимуть житомирські дітлахи до 30-річчя Незалежності України, про це повідомляє пресслужба Житомирської міської ради, передає Замкова гора
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Творчий процес триватиме в Домі української культури упродовж двох днів - 22 та 23 серпня. Час - з 10:00 до 17:00. Роботою керуватиме художниця Яна Сіхневич.
Стати авторами патріотичного полотна запрошуються діти від 7 до 16 років. Для участі у проєкті необхідно зареєструватися через гуглформу
Як повідомлялося раніше, картина матиме ширину 60 метрів і висоту 1,5 метра. Окремі сюжети композиційно об’єднуватимуться однією стилістикою.
Образи-символи майбутньої картини характерні для України та близькі кожному українцю: калина, соняхи, мак, птиця, космос, літак «Мрія», вареники, борщ, хліб, рушник, пшениця, снопи, півня, курку, яблука, груші, гарбуз, Карпати, море, кораблі, пам’ятки архітектури, деякі міста України, Житомир і його цікаві місцини.
24 серпня, у День Незалежності України, картину представлять на майдані Соборному у Житомирі.