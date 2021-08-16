На Житомирщині зіштовхнулись три автомобілі, одна людина загинула, одна отримала травми

ДТП за участі 3 автомобілів трапилось на автодорозі Київ — Чоп, про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції області, передає Замкова гора.
Вчора, о 22:30, інспекторам патрульної поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими за участі легкового автомобіля ВАЗ, Mercedes та вантажівки Man, що сталася на 129 кілометрі автомобільної дороги Київ — Чоп.
В результаті ДТП автомобіль Mercedes перекинувся на дах та заблокував рух для інших транспортних засобів.
Водій автомобіля ВАЗ загинув на місці, одна особа шпиталізована.
На місце події патрульні поліцейські викликали швидку медичну допомогу та слідчих.
Патрульні забезпечили регулювання дорожнього руху.
При копіюванні матеріалів для інтернет-видання - обов'язкова пряма, відкрита для пошукової системи, гіперсилка.
Гіперсилка повинна бути розміщена в незалежності від повного або часткового використання матеріалів. Гіперсилка (для інтернет-видання) - повинна бути розміщена в підзаголовку або в першому абзаці матеріалу.