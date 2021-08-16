На Житомирщині через палаючу хату ледь не згоріло ціле село

14 серпня о 17:08 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення від місцевих жителів про пожежу в приватному дерев’яному житловому будинку с. Возничі Коростенського району. На момент пожежі господарів дома не було, про це повідомили у пресслужбі ДСНС області, передає Замкова гора.
По приїзду бійці ДСНС з’ясували, що вогнем повністю охоплено будинок та відбулося розповсюдження вогню на оселю, що розташовувалася поруч. До того ж існує загроза поширення полум’я, по сухій траві на всі приватні домоволодіння і господарчі споруди цього села та лісове насадження.
Керівник гасіння пожежі, який прибув на місце події, основні сили і засоби ввів на запобігання поширенню вогню та місця найбільш інтенсивного горіння. Лісівники та місцеві жителі села на тракторі оборали місце пожежі аби не допустити подальшого поширення полум’я.
Спільними зусиллями рятувальників, місцевої пожежної охорони, працівників лісового господарства та селян, о 18:55 пожежу локалізували та о 20:30 – ліквідувати. Вогнем знищено два житлових будинки, не допущено розповсюдження вогню на лісовий масив та приватні обійстя. Причина пожежі встановлюється фахівцями.
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