Станом на 16 серпня на Житомирщині зареєстровано 17 нових підтверджених випадків COVID-19
- 16.08.2021, 09:04,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 17 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, летальних випадків, внаслідок ускладнень хвороби не зафіксовано, про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає Замкова гора
.
Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 16.08.2021 (за минулу добу – 15 серпня) зареєстровано 17 нових підтверджених випадків.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 89189 випадків захворювання, 86971 людина одужала, 1816 випадків закінчились летально.
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