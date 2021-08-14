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Після аварії на каналізаційній станції "Житомирводоканалу" директору підприємства оголосили догану

Після аварії на каналізаційній станції "Житомирводоканалу" директору підприємства оголосили догануЗа результатами службової перевірки, яка проводилась через аварію на каналізаційній станції Житомира директору комунального підприємства Андрію Нікітіну оголосили догану, відповідне розпорядження міського голови опубліковане на сайті міської ради, передає Замкова гора.

"Оголосити догану директору комунального підприємства "Житомирводоканал" Житомирської міської ради Нікітіну Андрію Миколайовичу за неналежне виконання посадових обов’язків в частині незабезпечення достатнього контролю за діяльністю підлеглих працівників при виконанні ними посадових обов’язків та за дотриманням умов договорів, укладених підприємством", - йдеться у розпорядженні міського голови.

Нагадаємо, через аварію на головній каналізаційно-насосній станції, де затопило усі насоси, які перекачують стоки, нечистоти кілька днів потрапяли у річку Тетерів.
Після аварії на каналізаційній станції "Житомирводоканалу" директору підприємства оголосили догану
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