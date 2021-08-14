За минулу добу на території області 32 нові випадки Covid-19
- 14.08.2021, 10:32,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 25 нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померла одна людина, про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає Замкова гора
.
Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 14.08.2021 (за минулу добу – 13 серпня) зареєстровано 32 нові підтверджені випадки.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 89142 випадки захворювання, 86966 людей одужали, 1815 випадків закінчились летально.
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