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На Житомирщині під час пожежі у приватному будинку загинув господар

У с. Стара Котельня внаслідок пожежі у приватному будинку загинув власник оселі, про це повідомили у пресслужбі ДСНС області, передає Замкова гора.

12 серпня об 11:20 за екстреним номером "101" надійшло повідомлення про пожежу в приватному цегляному житловому будинку в с. Стара Котельня Житомирського району. Про це сповістили сусіди та повідомили про те що, в середині оселі знаходиться господар. Селяни спочатку самі намагалися врятувати його, але їм це не вдалося. Адже вогонь, що вирував в будинку, не допустив їх всередину. А сам господар, на жаль, був мало пересувний.

На момент прибуття рятувальників за зовнішніми ознаками йшов дим з оселі та вогонь уже перекинувся на дах будівлі. Існувала загроза поширення полум’я на гараж, що знаходився під однією покрівлею із житловим будинком та сарай, розташований поблизу. У процесі гасіння під ліжком в кімнаті бійці ДСНС знайшли господаря, без ознак життя.

О 12:20 пожежу локалізували та о 14:10 ліквідували. Вогнем знищено покрівлю, перекриття, вікна житлового будинку, деяку побутову техніку та меблі. Полум’я встигло пошкодити частину даху, під яким розташований гараж, але вдалося запобігти розповсюдження вогню його будівлею. Також силами рятувальників не допущено поширення пожежі на сарай.

За попередньою інформацією, загоряння сталося через необережність під час куріння. Остаточна причина пожежі встановлюється фахівцями.
На Житомирщині під час пожежі у приватному будинку загинув господар

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