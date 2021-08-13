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Через ремонт житомирської об'їздної дороги на один день увесь транзитний транспорт пустять через місто

Через проведення ремонтних робіт на житомирській об'їздній дорозі 17 серпня з 8:00 до 18:00 увесь транзитний транспиорт пустять через Житомир, про це повідомили у Службі автомобільних доріг, передає Замкова гора.

Рух транспортних засобів автомобільною дорогою М-06 Київ – Чоп (Північний обхід міста Житомир) 17серпня з 8:00 до 18:00 години буде закрито.

На час проведення аварійних робіт об’їзд буде здійснюватись по затвердженій схемі: через транспортну розв’язку в селі Оліївка (км 138+945 а/д М-06) – по вул. Покровська – Проспект Незалежності – Проспект Миру – Новоград-Волинське шосе – Західний під’їзд до міста Житомир – транспортна розв’язка в селі Іванівка (км 152+479 а/д М-06).

Вимушені заходи будуть запроваджені у зв’язку з проведенням аварійних робіт з ліквідації деформацій покриття на а/д М-06 Київ – Чоп та з метою забезпечення належних умов безпеки дорожнього руху.
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