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Житомирські поліцейські розшукують 35-річну бердичівлянку, яка переховується від покарання за умисне вбивство

Бердичівський районний відділ поліції ГУНП в Житомирській області розшукує Кустовецьку Світлану Володимирівну, 27.07.1986 р.н., яка засуджена до позбавлення волі за умисне вбивство та ухиляється від відбування покарання, про це повідомили у ГУНП області, передає Замкова гора.

Нагадаємо, що Світлані Кустовецькій суд призначив 12 років ув’язнення за умисне вбивство бердичівлянки Юлії Козак, однак її не змогли доправити в тюрму, бо жінка втекла.
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