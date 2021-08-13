Cтаном на 13 серпня на Житомирщині зареєстровано 25 нових підтверджених випадків COVID-19
- 13.08.2021, 10:10,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 25 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померла одна людина, про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає Замкова гора
.
Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 13.08.2021 (за минулу добу – 12 серпня) зареєстровано 25 нових підтверджених випадків.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 89110 випадків захворювання, 86944 людей одужали, 1814 випадків закінчились летально.
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