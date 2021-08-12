На Житомирщині підтердили 20 випадків штаму Delta у хворих, одна людина померла
- 12.08.2021, 13:22,
- Житомирщина
20 зразків, взятих у хворих в Житомирській області і у яких вірусологічною лабораторією нашого центру виявлений штам "Delta" підтверджені референс-лабораторією Центру громадського здоров’я (м.Київ). Хворі виявлені в декількох населених пунктах області, зокрема в Житомирі, Новоград-Волинському, Лугинах тощо. Одна хвора померла, про це повідомили у обласному лабораторному центрі, передає Замкова гора
.
"Двоє хворих громадян прибули із Росії та Туреччини. Зважаючи на викладену інформацію лабораторний центр констатує наявність штаму «Delta» в області і просить громадян з усією відповідальністю віднестись до необхідності дотримання протиепідемічних норм та правил. Найменше, що громадяни можуть зробити для уникнення інфікування вірусом – це вдягати в закритих приміщеннях маску, часто мити руки, застосовувати деззасоби, уникати масових заходів та дотримуватись фізичної дистанції мінімум 1,5 метри. Але найкращим способом не захворіти і не бути джерелом інфекції – це звичайно вакцинація. Ми закликаємо населення області проявити громадянську свідомість і йти на пункти щеплення", - йдеться у повідомленні.
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