На Житомирщині вже другу добу поліцейські розшукують зниклу 80-річну жінку, прочесали 80 га території, пустки та закинуті будівлі

В Ємільчинській громаді другий день тривають пошуки 80-річної Галини Захарівни Козел, про це повідомили у Новоград-Волинському відділі поліії, передає Замкова гора.
До колег з Ємільчинського відділення долучились бійці роти поліції особливого призначення та офіцери Управління превентивної діяльності ГУНП, нацгвардійці, курсанти-кінологи Державна установа "Житомирський навчальний центр підготовки поліцейських" та усі небайдужі.
Уже прочісано територію площею до 80 га полів та навколишніх лісів, 4 сусідніх села та усі хати-пустки у них, закинуті приміщення колишніх ферм чи інших будівель і таке інше.
Зараз пошукові групи оглядають місцини з водоймами - болотами, річками та ставками.
Нагдаємо, жіна зникла 9 серпня, востаннє бабусю, яка проживає одна, бачила сусідка цього ж дня уранці, близько 8:00. Однак, коли син приїхав навідати матір о 12-12.30, її уже вдома не було. Чоловік спочатку самостійно розшукував пенсіонерку, але безрезультатно.
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