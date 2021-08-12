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На Житомирщині потяг збив чоловіка, який переходив колії у невстановленому для цього місці

На Житомирщині потяг збив чоловіка, який переходив колії у невстановленому для цього місціНа Житомирщині потяг насмерть збив чоловіка, який переходив залізничні колії у забороненому місці, про це повідомили в управлінні з питань цивільного захисту населення Житомирської ОДА, передає Замкова гора.

Подія сталась вчора на територї Бердичівського району.

Внаслідок потрапляння під потяг загинув чоловік, 1967 року народження, мешканець с. Бровки Перші (Андрушівська ТГ).

Як з'ясувалося, чоловік переходив залізничну колію у не призначеному для цього місці. Наразі остаточні обставини, які призвели до трагедії, з'ясовуються.
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