На Житомирщині потяг збив чоловіка, який переходив колії у невстановленому для цього місці
- 12.08.2021, 13:11,
- Житомирщина
На Житомирщині потяг насмерть збив чоловіка, який переходив залізничні колії у забороненому місці, про це повідомили в управлінні з питань цивільного захисту населення Житомирської ОДА, передає Замкова гора
.
Подія сталась вчора на територї Бердичівського району.
Внаслідок потрапляння під потяг загинув чоловік, 1967 року народження, мешканець с. Бровки Перші (Андрушівська ТГ).
Як з'ясувалося, чоловік переходив залізничну колію у не призначеному для цього місці. Наразі остаточні обставини, які призвели до трагедії, з'ясовуються.
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