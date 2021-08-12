За минулу добу на території області зафіксовано 41 випадок захвоювання на Covid-19

Протягом минулої доби на території області зафіксовано 41 новий випадок захворювання на коронавірусну інфекцію, внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померла одна людина, про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає Замкова гора
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Як повідомив в.о. директора ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Юрій Лутай, станом на 09:00 12.08.2021 (за минулу добу – 11 серпня) зареєстровано 41 новий підтверджений випадок.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 89085 випадків захворювання, 86908 людей одужали, 1813 випадків закінчились летально.