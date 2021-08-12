Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизація
 
 
  • 09:16 – Потужні пожежі в Греції: поліція затримала понад 100 паліїв лісу 
  • 09:12 – Гелікоптер із 16 людьми на борту зазнав аварії на півострові Камчатка в Росії 
  • 09:09 – У Чорному морі стався розлив нафти на 80 км 
  • 09:05 – В Афганістані талібам здався цілий армійський корпус збройних сил країни 
  • 09:02 – Бойовики 8 разів порушили "тишу" на Донбасі: загинув мирний житель, поранений військовий 

За минулу добу на території області зафіксовано 41 випадок захвоювання на Covid-19

Протягом минулої доби на території області зафіксовано 41 новий випадок захворювання на коронавірусну інфекцію, внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померла одна людина, про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає Замкова гора.

Як повідомив в.о. директора ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Юрій Лутай, станом на 09:00 12.08.2021 (за минулу добу – 11 серпня) зареєстровано 41 новий підтверджений випадок.

Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 89085 випадків захворювання, 86908 людей одужали, 1813 випадків закінчились летально.
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
» За минулу добу на території Житомирщини 161 новий випадок захворювання на Covid-19, одна людина померла
» Протягом минулої доби на території області 31 новий випадок Covid-19
» За минулу добу на території області 61 новий випадок захворювання на Covid-19
» Станом на 11 серпня на Житомирщині зареєстровано 18 нових підтверджених випадків COVID-19
» За минулу добу на території області 15 нових випадків захворювання на коронавірус, одна людина померла
Залишити коментар

Зробіть Ваш вибір
Чи будете ви вакцинуватися від Covid-19?
Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Бойовики 8 разів порушили "тишу" на Донбасі: загинув мирний житель, поранений військовий
Кабмін з 1 жовтня знизив тариф на електроенергію для осіб, які споживають менше 250 кВт на місяць
Загострення на Донбасі: 16 порушень "тиші", один загиблий та двоє поранених бійців ООС
Помер останній онук Івана Франка
"Шахтар" пройшов "Генк" у кваліфікації Ліги чемпіонів
Потужні пожежі в Греції: поліція затримала понад 100 паліїв лісу
Гелікоптер із 16 людьми на борту зазнав аварії на півострові Камчатка в Росії
У Чорному морі стався розлив нафти на 80 км
В Афганістані талібам здався цілий армійський корпус збройних сил країни
"Челсі" в серії пенальті переміг "Вільярреал" і здобув Суперкубок УЄФА
Рекомендуємо
  • Технології
  • Економіка
Захисні маски завтрашнього дня: технології ковідної епохи (ФОТО)
WhatsApp запустив функцію групових дзвінків
Паспорти в смартфонах стали доступними для всіх українців
Microsoft оголошує конкурс освітніх стартапів для молоді
В один клік без черг та хабарів: Глава держави підписав указ щодо розвитку електронних послуг
Через коронавірус світовий туризм втратить чотири трильйони доларів – ООН
«Слуги народу» за рік купили 74 авто і 20 квартир: хто взяв найдорожчі
В Одесі зібрали вже третій трамвай-гігант (ФОТО)
Оголосили в розшук: НАБУ підозрює Дубілета у мільярдних розтратах
Суд арештував майно і 100% акцій "Мотор Січ"
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Опитування
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Блоги
Ми в соцмережах
Замкова гора