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Під Коростенем зіштовхнулись Opel та "Москвич", від удару останній перекинувся на дах

ДТП за участі 2 автомобілів трапилось на автодорозі Київ — Ковель неподалік Коростеня, про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції області, передає Замкова гора.

Сьогодні, близько 11-ї години, інспекторам патрульної поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду без потерпілих за участі легкового автомобіля ІЖ та Opel, що сталася на автомобільній дорозі Київ — Ковель — Ягодин.

В результаті ДТП автомобіль ІЖ перекинувся на дах.

Потерпілих осіб немає.

На водія автомобіля Opel патрульні поліцейські оформили протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що стало причиною ДТП) КУпАП.


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