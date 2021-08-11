Під Коростенем зіштовхнулись Opel та "Москвич", від удару останній перекинувся на дах
- 11.08.2021, 14:41,
- Житомирщина
ДТП за участі 2 автомобілів трапилось на автодорозі Київ — Ковель неподалік Коростеня, про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції області, передає Замкова гора
.
Сьогодні, близько 11-ї години, інспекторам патрульної поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду без потерпілих за участі легкового автомобіля ІЖ та Opel, що сталася на автомобільній дорозі Київ — Ковель — Ягодин.
В результаті ДТП автомобіль ІЖ перекинувся на дах.
Потерпілих осіб немає.
На водія автомобіля Opel патрульні поліцейські оформили протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що стало причиною ДТП) КУпАП.
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