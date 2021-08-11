На Житомирщині патрульні затримали далекобійника із підробленим водійським посвідченням

Патрульні виявили у водія, ймовірно, підроблене водійське посвідчення, про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції області, передає Замкова гора
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Цієї ночі, під час несення служби на автомобільній дорозі Київ — Чоп (стаціонарний пост Кочерів) за порушення правил дорожнього руху інспектори патрульної поліції зупинили вантажівку Daf.
Під час перевірки документів, які надав водій, патрульні поліцейські звірили інформацію відповідно до баз МВС та виявили розбіжності у відкритих категоріях.
На місце зупинки інспектори викликали слідчих Радомишльського відділку поліції для подальшого з'ясування обставин.