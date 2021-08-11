Станом на 11 серпня на Житомирщині зареєстровано 18 нових підтверджених випадків COVID-19
- 11.08.2021, 09:09,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 18 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померла одна людина, про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає Замкова гора
.
Як повідомив в.о. директора ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Юрій Лутай, станом на 09:00 11.08.2021 (за минулу добу – 10 серпня) зареєстровано 18 нових підтверджених випадків.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 89044 випадки захворювання, 86900 людей одужали, 1812 випадків закінчились летально.
рейтинг:
-
- 0
-