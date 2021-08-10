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На Житомирщині бійка під час застілля закінчилась вбивством

Конфлікт між двома жителями с. Малої Чернявки після спільного застілля завершився смертельним травмуванням одного з них. Відтак інший наразі дає свідчення поліцейським. За надмірну агресію йому може загрожувати до 10 років ув’язнення, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора.

8 серпня уранці до поліції від медиків надійшло повідомлення про екстренну госпіталізацію з вулиці села без свідомості невідомого чоловіка.

Під час першочергових заходів поліцейські встановили особу ушпиталеного. Ним виявився 31-річний житель цього ж населеного пункту, а знайшов його у непритомному стані односельчанин, який уранці гнав худобу на випас.

У подальшому поліцейські з’ясували, що напередодні увечері компанія з кількох чоловіків розпивали спиртне. В якийсь момент між двома з них виник раптовий конфлікт нібито через телефон. 28-річний чоловік, відстоюючи свою позицію у суперечці, завдав іншому кількох ударів, від чого той упав, утративши свідомість. Компанія залишила травмованого лежати на землі та розійшлися по домівках, оскільки було уже за північ.

"Наразі подію кваліфіковано за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Чоловік, не приходячи у свідомість, наступного дня помер у лікарні. Його опонентові слідчі оголосили про підозру у вчиненні цього діяння. Вирішується питання про запобіжний захід", - повідомив начальник Бердичівського районного відділу поліції Олег Мельничук.

Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 10 років.


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