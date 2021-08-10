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На Житомирщині перекинулась автівка, троє людей отримали травми

Дорожньо-транспортна пригода сталась 9 серпня у Новоград-Волинському районі. Водій легковика з’їхав у кювет, де автівка перекинулась. Постраждали керманич і двоє його пасажирів, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора

Попередньо встановлено, що близько 16 години на 199 км автодороги Київ – Чоп, поблизу повороту на с. Варварівку, водій автомобіля «Форд», 55-річний житель Тернопільської області, рухаючись з м. Рівного у напрямку Києва, не впорався з керуванням, з’їхав у кювет, де автівка перекинулась.

Унаслідок вказаної автопригоди постраждали керманич та двоє його пасажирів, 26-ти та 29-річна жительки Тернопільщини. Усі троє були доставлені до медичного закладу.

Обставини та причини, що призвели до ДТП, з’ясовуються у рамках розпочатого кримінального провадження.
На Житомирщині перекинулась автівка, троє людей отримали травми
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