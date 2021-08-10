На Житомирщині патрульні зупинили за перевищення швидкості легковик, автівка виявилась у розшуку

Автомобіль, що перебуває у розшуку виконавчою службою виявили патрульні, про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції області, передає Замкова гора
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Цієї ночі під час несення служби на автодорозі Київ — Чоп, за перевищення водієм швидкості, патрульної поліцейські зупинили автомобіль Renault.
Патрульні перевірили документи водія та встановили, що транспортний засіб перебуває у розшуку Державною виконавчою службою м. Житомир.
На водія автомобіля Renault інспектори патрульної поліції винесли постанову про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 122 (Перевищення водіями транспортних засобів встановлених обмежень швидкості руху) КУпАП.
Автомобіль патрульні супроводили на майданчик тимчасово затриманих транспортних засобів.