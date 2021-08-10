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За минулу добу на території області зафіксовано 20 нових випадків Covid-19

Протягом минулої доби на території області зафіксовано 20 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, летальних випадків, внаслідок ускладнень хвороби, не зафіксовано, про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає Замкова гора.

Як повідомив в.о. директора ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Юрій Лутай, станом на 09:00 10.08.2021 (за минулу добу – 09 серпня) зареєстровано 20 нових підтверджених випадків.

Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 89026 випадків захворювання, 86898 людей одужали, 1811 випадків закінчились летально.
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