Внаслідок аварії на трасі "Київ-Чоп" травми отримали троє людей

Три особи отримали травми в результаті ДТП на автомобільній дорозі Київ — Чоп, про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції області, передає Замкова гора
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Вчора, близько 23-ї години, інспекторам патрульної поліції надійшло повідомлення, що на 103 кілометрі автомобільної дороги Київ — Чоп трапилась дорожньо-транспортна пригода з потерпілими за участі автомобіля Audi та Nissan.
Внаслідок автопригоди 3 особи отримали тілесні ушкодження.
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу та швидку медичну допомогу.
Патрульні поліцейські забезпечили охорону місця події.