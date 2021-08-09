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Через аварію на каналізаційній станції депутати міської ради вимагають звільнити директора КП "Житомирводоканал"

Депутати Житомирської міської ради під час сесії підтримали звернення з вимогою звільнити директора водоканалу через нещодавню аварію на каналізаційній насосній станції, відповідне рішенння ухвалили під час сесії міської ради, передає Замкова гора.

Звернення ініціювали депутати партії "Слуга народу".

"Ми, як фракція в Житомирській міській раді, ініціюємо та невідкладно вимагаємо:
- проведення розслідування щодо факту несанкціонованого скиду нечистот із очисних споруд м. Житомира і діяльності керівництва КП «Житомирводоканал» за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.367 Кримінального кодексу України (службова недбалість) порушити клопотання про відкриття кримінального провадження;
- встановлення причини масової загибелі водних біоресурсів, зменшення кисню в водній артерії міста, згідно з ч.2 ст.242 КК України (порушення правил охорони вод, що спричинило масову загибель об’єктів тваринного світу) та за ч. 1 ст. 242 КК України – порушення правил охорони вод (водних об'єктів), якщо це спричинило забруднення поверхневих чи підземних вод і водоносних горизонтів, джерел питних, лікувальних вод або їх природних властивостей, або виснаження водних джерел і створило небезпеку для життя, здоров’я людей чи довкілля;
- ліквідувати наслідки несанкціонованого скиду нечистот КП «Житомирводоканал» починаючи з 6 серпня 2021 р. по всьому руслу р. Тетерів;
- здійснити аудит використання коштів на реконструкцію очисних споруд, КНС та інших об’єктів КП «Житомирводоканал»;
- провести розслідування за ст.441 КК України - екоцид правоохоронними та контролюючими органами діяльності КП «Житомирводоканал» і його керівництва стосовно завданих збитків довкіллю та терміново звільнити керівника КП «Житомирводоканал»", - йдеться у зверненні депутатів.

Заступник міського голови Сергій Кондратюк повідомив, що до запуску відремонтованого обладнання “все йде в річку”.

“Вночі було затоплено повністю насосний зал – 4 насоси, з них один згорів, три замокли. Їх двигуни просушуємо.

Нам не вистачило буквально 30 робочих днів, щоб завершити реконструкцію нових очисних, де автоматика та насоси нові.

Наразі ми три рази в день відбираємо показники річки. Основний показник – насиченість киснем, вчора він знизився до 3,8%, тоді як нижня межа 4%.

Нагадаємо, вранці 7 серпня 2021 року у Житомирі сталася серйозна аварійна ситуація на головній каналізаційній насосній станції, директор водоканалу просив житомирян зменшити використання води. Через аварію на насосної станції у річку Тетерів потрапили неочищені стоки, за фактом виникнення аварії на водоканалі розпочали службове розслідування.
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