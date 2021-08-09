Через аварію на каналізаційній станції депутати міської ради вимагають звільнити директора КП "Житомирводоканал"

Депутати Житомирської міської ради під час сесії підтримали звернення з вимогою звільнити директора водоканалу через нещодавню аварію на каналізаційній насосній станції, відповідне рішенння ухвалили під час сесії міської ради
, передає Замкова гора
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Звернення ініціювали депутати партії "Слуга народу".
"Ми, як фракція в Житомирській міській раді, ініціюємо та невідкладно вимагаємо:
- проведення розслідування щодо факту несанкціонованого скиду нечистот із очисних споруд м. Житомира і діяльності керівництва КП «Житомирводоканал» за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.367 Кримінального кодексу України (службова недбалість) порушити клопотання про відкриття кримінального провадження;
- встановлення причини масової загибелі водних біоресурсів, зменшення кисню в водній артерії міста, згідно з ч.2 ст.242 КК України (порушення правил охорони вод, що спричинило масову загибель об’єктів тваринного світу) та за ч. 1 ст. 242 КК України – порушення правил охорони вод (водних об'єктів), якщо це спричинило забруднення поверхневих чи підземних вод і водоносних горизонтів, джерел питних, лікувальних вод або їх природних властивостей, або виснаження водних джерел і створило небезпеку для життя, здоров’я людей чи довкілля;
- ліквідувати наслідки несанкціонованого скиду нечистот КП «Житомирводоканал» починаючи з 6 серпня 2021 р. по всьому руслу р. Тетерів;
- здійснити аудит використання коштів на реконструкцію очисних споруд, КНС та інших об’єктів КП «Житомирводоканал»;
- провести розслідування за ст.441 КК України - екоцид правоохоронними та контролюючими органами діяльності КП «Житомирводоканал» і його керівництва стосовно завданих збитків довкіллю та терміново звільнити керівника КП «Житомирводоканал»", - йдеться у зверненні депутатів.
Заступник міського голови Сергій Кондратюк повідомив, що до запуску відремонтованого обладнання “все йде в річку”.
“Вночі було затоплено повністю насосний зал – 4 насоси, з них один згорів, три замокли. Їх двигуни просушуємо.
Нам не вистачило буквально 30 робочих днів, щоб завершити реконструкцію нових очисних, де автоматика та насоси нові.
Наразі ми три рази в день відбираємо показники річки. Основний показник – насиченість киснем, вчора він знизився до 3,8%, тоді як нижня межа 4%.
Нагадаємо, вранці 7 серпня 2021 року у Житомирі сталася серйозна аварійна ситуація на головній каналізаційній насосній станції, директор водоканалу просив житомирян зменшити використання води. Через аварію на насосної станції у річку Тетерів потрапили неочищені стоки, за фактом виникнення аварії на водоканалі розпочали службове розслідування.