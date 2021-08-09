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На Житомирщині Renault злетіла з дороги та опинилась у подвір'ї приватного будинку, є постраждалий

В результаті ДТП на автомобільній дорозі Виступовичі — Могилів-Подільський водій транспортного засобу отримав тілесні ушкодження, про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції області, передає Замкова гора.

Цієї ночі інспекторам патрульної поліції надійшло повідомлення, що на 190 кілометрі автомобільної дороги Виступовичі — Могилів-Подільський трапилась дорожньо-транспортна пригода з потерпілими за участі автомобіля Renault.

Водій автомобіля з'їхав з автомобільної дороги та, пошкодивши паркан, зупинився у дворі приватного будинку.

Внаслідок автопригоди водій транспортного засобу отримав тілесні ушкодження та був ушпиталений.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу та забезпечили охорону місця події.

На Житомирщині Renault злетіла з дороги та опинилась у подвір'ї приватного будинку, є постраждалий
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