У Житомирі поліцейські встановили чоловіка, який зірвав прапор на військовому кладовищі

6 серпня до поліції надійшло повідомлення працівників Житомирського міського інформаційного центру про правопорушення на військовому кладовищі. Дільничні офіцери, які відразу виїхали на місце події, затримали там підозрюваного у діянні чоловіка. Нині відносно нього оформлено адміністративні матеріали, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора.
Завдяки камерам відеоспостерження, встановленим у цьому мікрорайоні, оператори Житомирського інформаційного центру помітили у режимі онлайн чоловіка, який зірвав прапор військового підрозділу поблизу однієї з могил на кладовищі.
Поліцейські Житомирського райуправління та Управління патрульної поліції оперативно прибули до цвинтаря і застали там незнайомця.
- Виявилось, що цей чоловік - місцевий житель, 1967 року народження. За його словами, збирався передати прапор своєму синові, який є військовослужбовцем, - розповів начальник Житомирського РУП Сергій Синявський. – Ми перевірили дійсно син проходить службу в одній з бригад Житомирщини.
Також під час встановлення усіх обставин поліцейські з’ясували, що чоловік причетний і до крадіжки квітів з могил кладовища, що сталася кількома днями раніше.
Відтак відносно нього були оформлені адміністративні матеріали за ст. 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Відповідний протокол направлений на розгляд Корольовського районного суду м. Житомира.
За вчинене чоловікові може загрожувати штраф, громадські чи виправні роботи або адміністративний арешт терміном до 15 діб.
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