Станом на 9 серпня зареєстровано 17 нових підтверджених випадків COVID-19
- 09.08.2021, 11:33,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 17 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, внаслідок ускладнень хвороби померла одна людина, про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає Замкова гора
.
Як повідомив в.о. директора ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Юрій Лутай, станом на 09:00 09.08.2021 (за минулу добу – 08 серпня) зареєстровано 17 нових підтверджених випадків.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 89006 випадків захворювання, 86875 людей одужали, 1811 випадків закінчились летально.
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