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Під Житомиром автобус насмерть збив чоловіка, поліція встановлює особу загиблого

Дорожньо-транспортна пригода сталася 5 серпня близько 21:40 на 184 км автодороги Виступовичі – Житомир - Могилів Подільський, поблизу с. Зарічан Житомирського району, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора.


Попередньо, водій автобуса "Атаман", рухаючись у напрямку м. Бердичева, вчинив наїзд на пішохода, який знаходився на проїжджій частині.

Унаслідок ДТП пішохід загинув на місці події.

Нині поліцейські встановлюють всі причини та обставини події та особу загиблого. Його прикмети: чоловік віком 45-50 років, середньої статури, волосся темного кольору з сивиною. Був одягнений в сіру футболку, чорні штани, кеди коричневого кольору.
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