Через негоду на Житомирщині знеструмлено 23 населені пункти

Через негоду на Житомирщні без електропостачання залишились 23 населені пункти, про це повідомили у пресслужбі ДСНС, передає Замкова гора
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"Станом на 7 год. 6 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 440 населених пунктів у 8 областях (Хмельницька – 206, Київська – 63 , Тернопільська – 42, Чернівецька – 39, Львівська – 36, Вінницька – 29, Житомирська – 23 та Кіровоградська – 2). До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго", - йдеться у повідомленні.
У обленерго повідомили, що на 6 годину ранку 06 серпня залишається знеструмленими: 6 лінії 10кВ, 6 ділянок ліній 10кВ, 110 ТП-10/0,4кВ та 23 населених пунктів, а саме:
-Романівський та Чуднівський райони – по 5 населених пунктів;
-Житомирський та Малинський райони – по 4 населених пунктів;
-Бердичівський та Овруцький райони – по 2 населених пунктів;
-Ємільчинський район - 1 населений пункт;
Аваірйно-відновлювані бригади працюють в посиленому режимі, продовжують ліквідувати пошкодження в електричних мережах. Для ліквідації наслідків негоди у терміновому порядку додатково організовані додаткові аварійно-відновлювальні бригади.