Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизація
 
 
  • 08:25 – В Україні розсекретять матеріали справи про Іловайську трагедію 
  • 08:20 – МОЗ розглядає 3 сценарії третьої хвилі коронавірусу 
  • 08:16 – Росія використовуватиме Північний потік -2 для політичного шантажу України – МЗС Польщі 
  • 08:12 – Кулеба: Ми хочемо, щоб візит президента України в США був продуктивним 
  • 08:08 – Відправлять 100 осіб. Україна допоможе гасити пожежі в Греції 

За минулу добу на Житомирщині зафіксовано 17 нових випадків Covid-19

Протягом минулої доби на території області зафіксовано 17 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, летальних випадків, внаслідок ускладнень хвороби, не зафіксовано, про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає Замкова гора.

Як повідомив в.о. директора ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Юрій Лутай, станом на 09:00 06.08.2021 (за минулу добу – 05 серпня) зареєстровано 17 нових підтверджених випадків.

Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 88940 випадків захворювання, 86868 людей одужали, 1808 випадків закінчились летально.
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
» Станом на 19 липня зареєстровано 18 нових підтверджених випадків COVID-19
» На Житомирщині станом на 28 червня зареєстровано 10 нових підтверджених випадків COVID-19
» Станом на 26 липня на Житомирщині зареєстровано 17 нових підтверджених випадків COVID-19
» За минулу добу на території області 30 нових випадків Covid-19
» За минулу добу на території області 17 нових випадків Covid-19
Залишити коментар

Зробіть Ваш вибір
Чи будете ви вакцинуватися від Covid-19?
Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
В Україні розсекретять матеріали справи про Іловайську трагедію
Росія використовуватиме Північний потік -2 для політичного шантажу України – МЗС Польщі
Кулеба: Ми хочемо, щоб візит президента України в США був продуктивним
Відправлять 100 осіб. Україна допоможе гасити пожежі в Греції
РНБО доручила Кабміну призначити Кубракова тимчасовим головою "Укрзалізниці"
МОЗ розглядає 3 сценарії третьої хвилі коронавірусу
Відправлять 100 осіб. Україна допоможе гасити пожежі в Греції
У Туреччині через природні пожежі евакуювали персонал ТЕЦ
Афінське передмістя евакуюють через лісові пожежі
Біля Пентагону відбулася стрілянина, ЗМІ повідомляють про загиблого поліцейського
Рекомендуємо
  • Технології
  • Економіка
Захисні маски завтрашнього дня: технології ковідної епохи (ФОТО)
WhatsApp запустив функцію групових дзвінків
Паспорти в смартфонах стали доступними для всіх українців
Microsoft оголошує конкурс освітніх стартапів для молоді
В один клік без черг та хабарів: Глава держави підписав указ щодо розвитку електронних послуг
Через коронавірус світовий туризм втратить чотири трильйони доларів – ООН
«Слуги народу» за рік купили 74 авто і 20 квартир: хто взяв найдорожчі
В Одесі зібрали вже третій трамвай-гігант (ФОТО)
Оголосили в розшук: НАБУ підозрює Дубілета у мільярдних розтратах
Суд арештував майно і 100% акцій "Мотор Січ"
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Опитування
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Блоги
Ми в соцмережах
Замкова гора