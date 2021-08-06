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На Житомирщині викрили ділків, які займались добуванням тротилу із боєприпасів Другої світової війни

СБУ викрила чорних копачів, які планували налагодити незаконний продаж тротилу. Зловмисники вилучали вибухівку з авіабомб і артилерійських снарядів часів Другої світової війни. Правоохоронці виявили у ділків майже 15 кг вибухової речовини – вже підготовленої до збуту та "законсервованої" у боєприпасах, про це повідомила пресслужба СБУ області, передає Замкова гора.

Підпільний цех зловмисники облаштували поблизу житлових будинків одного із селищ у Житомирській області. Це становило небезпеку для місцевих жителів. Адже неналежне поводження з боєприпасами могло призвести до їх детонації і масштабних надзвичайних подій.

Встановлено, що нелегальний бізнес організували двоє жителів Бердичівського району. Боєприпаси вони збирали на місцях колишніх бойових дій. Знайдені снаряди ділки самостійно розкривали, порушуючи правила відповідної безпеки.
За оперативними даними, вилучену з боєприпасів вибухівку вони планували реалізувати представникам кримінальних кіл.

Під час обшуків у підпільному цеху правоохоронці, серед іншого, виявили:
- дві ємності із заготовленим тротилом;
- 37 авіаційних бомб різного калібру;
- артилерійський порох.

Вилучені боєприпаси були знищені на спеціальному полігоні.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами припасами та вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.
На Житомирщині викрили ділків, які займались добуванням тротилу із боєприпасів Другої світової війни

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