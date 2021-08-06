На Житомирщині податківці викрили нелегальну заправку облаштовану у гаражі

Працівниками податкової міліції ГУ ДФС у Житомирській області виявлено та нейтралізовано нелегальний пункт реалізації дизельного пального, про це повідомили у прессслужбі відомства, передає Замкова гора.
Незаконна заправна станція дислокувалася на околиці одного з населених пунктів Житомирської області в приватному гаражному приміщенні.
Продукція сумнівної якості реалізовувалась дрібнооптовими партіями, за готівку, через мережу посередників та безпосередньо кінцевим споживачам, без будь-яких дозвільних документів, ліцензій та сертифікатів відповідності.
Продаж дизпального здійснювався в умовах антисанітарії та за повної відсутності умов протипожежної безпеки.
В ході перевірки, з незаконного обігу вилучено автомобіль, дизельне пальне, шланги, лійки, витратовимірник, лічильник, паливно-роздавальний двигун, заправно-розподільну станцію, ємності для зберігання паливно-мастильних матеріалів, всього на загальну суму понад 500 тис.грн.
Правоохоронцями складено адміністративний протокол за ч.1 ст.164 КУпАП України.
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