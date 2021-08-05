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У Житомирі злодії обікрали квартиру житомирянки, поки та вийшла погляти з дитиною, зловмисників затримали за кілька годин

3 серпня оперативники карного розшуку Житомирського райуправління поліції викрили двох осіб у вчиненні крадіжки з квартири житомирянки. Під час першочергових невідкладних дій з автомобіля одного з підозрюваних слідчі вилучили викрадені речі та відмички. Наразі один з чоловіків затриманий, триває розслідування, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора.

Оперативники затримали підозрюваних близько 18:30 у районі майдану Перемоги, неподалік місця проживання одного з них.

- Ми отримали оперативну інформацію про появу підозрілих осіб у районі багатоквартирних будинків по вул. Крошенській. Відразу виїхали до мікрорайону та розпочали перевірку. Завдяки записам встановлених там відеокамер дійсно побачили двох чоловіків, які підозріло переходили від одного під’їзду до іншого, - розповідає начальник Житомирського райуправління поліції Сергій Синявський.

Принаймні, один із зафільмованих був знайомий оперативникам. Раніше він уже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки і навіть судом на час розслідування його нинішніх кримінальних діянь було встановлено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, але з можливістю внести заставу. Чим 33-річний чоловік і скористався та продовжив, як засвідчила реальність, свою протиправну діяльність.

"Допоки оперативники працювали із відеозаписами, ми отримали повідомлення про крадіжку з оселі 38-річної житомирянки саме у цьому мікрорайоні. Жінка лише на годину-півтори вийшла з квартири на прогулянку з дитиною, а коли повернулась, застала відкриті вхідні двері та зникнення грошей і золотих прикрас", - повідомив Сергій Синявський.

Відтак розшуківці розпочали встановлення місця перебування ймовірних підозрюваних. Уже за кілька годин чоловіки були затримані.

"В одного з них, 33-річного містянина, ми вилучили речі, що належать потерпілій, а згодом під час обшуку авто також знайшли і ювелірні вироби та набір специфічного інструменту для відкриття замків", - продовжив начальник Житомирського РУП.

Наразі чоловік затриманий у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. Досудове розслідування проводиться за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) ККУ.

Слідчі готують клопотання до суду щодо обрання відносно чоловіка запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також перевіряють ймовірність його причетності до інших квартирних крадіжок у місті. Встановлюється роль та функції іншого учасника події.


У Житомирі злодії обікрали квартиру житомирянки, поки та вийшла погляти з дитиною, зловмисників затримали за кілька годин
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