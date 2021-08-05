На Житомирщині зіштовхнулись Renault та Volkswagen - травми отримали двоє людей

В результаті ДТП на автомобільній дорозі Київ — Ковель — Ягодин травмувалось дві особи, про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції області, передає Замкова гора.
Сьогодні близько 7-ї години інспекторам патрульної поліції надійшло повідомлення, що на 84 кілометрі автомобільної дороги Київ — Ковель — Ягодин трапилась дорожньо-транспортна пригода з потерпілими за участі автомобіля Renault та Volkswagen.
Внаслідок автопригоди 2 особи отримали тілесні ушкодження.
На місце події патрульні поліцейські викликали слідчо-оперативну групу та швидку медичну допомогу.
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