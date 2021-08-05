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З 10 вересня у Житомирі зміниться рух громадського транспорту

У Житомирі затвердили зміни до автобусної та тролейбусної мережі. Необхідність цих змін пояснюється тим, що діюча мережа затверджена ще у 2015 році й на сьогодні вже не є актуальною через припинення роботи окремих маршрутів та зміну схем руху автобусів, про це повідомили у прессслужбі міської ради, передає Замкова гора.

Начальник управління транспорту і зв’язку міської ради Констянтин Підпокровний каже: автобусна мережа на сьогодні не є збалансованою: одні маршрути - рентабельні, деякі - збиткові. Ці зміни мають стимулювати до впорядкування і приміських маршрутів, що працюють на міській автобусній мережі та створюють конкуренцію ТТУ та міським автобусам. Для вирішення останнього питання буде відновлено діалог з ОДА.

Основні зміни до автобусної мережі:

-Скасовуються 5 маршрутів автобусної мережі, які упродовж кількох років не працювали (маршрут №40, 47, 2, 53, 53А). Відповідно, конкурс на ці маршрути оголошувати не будуть.
-Без змін залишать 6 маршрутів (1,7,8,26,33,58), більшість з яких забезпечують автобусами мікрорайони без тролейбусного сполучення.
-З’явиться новий автобусний маршрут Крошня-Богунія-Корбутівка. Подібний маршрут існує, однак пролягає через центр міста. Автобусний маршрут №3 напряму сполучатиме Крошню та Богунію через проспект Незалежності.
-Маршрут №44 рухатиметься по-новому: Чуднівська – Велика Бердичівська - Вітрука - Сльоти - вул. Бориса Тена.
-Вулиця Бориса Тена сполучатиметься з Богунією маршрутом №11, який також забезпечить сполученням вулицю Шептицького.
-Маршрут №5 продовжено буде до вулиці Соснової та пролягатиме по вулиці Мазепи до Малинського ринку.

Наразі на міських маршрутах - 180 автобусів, 50 з них - нові. "Третина рухомого складу автобусної мережі у нормальному стані. 100 - потребують заміни", - зазначає Констянтин Підпокровний.

Перевізники автобусних маршрутів будуть визначені на конкурсній основі. Це стимулюватиме їх до оновлення рухомого складу. "До того ж підвищуються вимоги до класу та пасажиромісткості автобусів. Згідно із транспортним законодавством, якщо перевізники не відповідають умовам конкурсу, договір укладається на рік. Якщо відповідають - від 3 до 5 років", - додає Констянтин Підпокровний.

Міський голова Сергій Сухомлин наголошує: "Перевізники повинні оновити рухомий склад, і якість перевезення має зростати. Один автобус великої місткості краще ніж кілька маршруток на вулиці. Бо це - екологія та безпека людей".

Зміни до міської тролейбусної мережі:

Основна проблема діючої тролейбусної мережі - концентрація руху тролейбусів у центральній частині міста (вул. Київська, Вітрука, Велика Бердичівська), де курсує тролейбус №1 та 1 А. Сюди ж заїжджають з усіх мікрорайонів тролейбуси маршрутів 2,3,4,15.

Випуск тролейбусів буде збільшено на 10 одиниць. Щоденно на лінії ТТУ випускатиме 94 тролейбуси. Вдвічі збільшать випуск тролейбусів у напрямках Крошні та Корбутівки, скоротиться інтервал руху.

Корбутівку забезпечуватимуть тролейбусні маршрути №15 та 15А, які з’єднають Корбутівку з Київською, Вітрука, Великою Бердичівською та Фещенка- Чопівського.

Тролейбус №1 курсуватиме від залізничного вокзалу по Київській, Театральній та Великій Бердичівській до площі Польової.

Зазначимо, що посилення ролі громадського транспорту - пріоритет Плану сталої міської мобільності. Незабаром управління транспорту і зв’язку міської ради замовить розробку нової комплексної схеми руху громадського транспорту у Житомирі. Проєктну організацію визначатимуть на конкурсній основі. Перші пів року організація вивчатиме та аналізуватиме пасажиропотік, сформує пропозиції щодо раціональної мережі. Потому – будуть подані проміжні рекомендації та розроблятиметься модель маршрутної мережі з урахуванням кількості автобусів та населення та пріоритету електротранспорту.

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