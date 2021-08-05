Станом на 5 серпня зареєстровано 23 нові підтверджені випадки COVID-19
- 05.08.2021, 09:10,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 23 нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, внаслідок ускладнень хвороби померла одна людина, про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає Замкова гора
.
Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 05.08.2021 (за минулу добу – 04 серпня) зареєстровано 23 нові підтверджені випадки.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 88923 випадки захворювання, 86850 людей одужали, 1808 випадків закінчились летально.
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