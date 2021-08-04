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На Житомирщині під час відпочинку на водоймах загинули двоє дітей

На Житомирщині під час відпочинку на водоймах загинули двоє дітей1 серпня під час відпочинку біля ставка загинув 16-річний житель Радомишльської громади. А увечері 3 серпня з місця проживання зник 6-річний малинчанин. За кілька годин тіло дитини знайшли у водоймі міського парку. В обох випадках поліцейські встановлюють усі обставини та закликають батьків дбати про безпеку дітей, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора.

1 серпня близько 16:25 до поліції надійшло повідомлення про зникнення поблизу водойми 16-річного жителя Радомишльської громади.

Як з’ясувалось, біля ставка у с. Заболотті відпочивала група молоді. В якийсь момент один з хлопців відійшов від компанії та не повернувся. Занепокоївшись, друзі почали пошуки товариша та повідомили до поліції. Тіло хлопця знайшли у водоймі та, на жаль, реанімувати підлітка не вдалося.

3 серпня близько 21:10 до чергової частини відділення поліції №1 (м. Малин) Коростенського РУП надійшло повідомлення про виявлення утоплення дитини у місцевому ставку. На місце події прибула слідчо-оперативна група.

Попередньо було встановлено, що цього дня 6-річний житель м. Малина грався поблизу свого будинку. Ймовірно близько 18:00 хлопчик пішов у напрямку розташованого неподалік міського парку відпочинку. Батьки, виявивши відсутність сина, розпочали самостійні пошуки та розмістили повідомлення про його зникнення у соціальних мережах. За кілька годин 35-річний батько помітив взуття дитини на березі водойми та запідозрив лихе. Пірнувши, він знайшов хлопчика на дні. Лише тоді про подію повідомили до поліції.

Нині у рамках кримінальних проваджень поліцейські перевіряють усі обставини та причини, що призвели до трагедій.
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