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У Черняхові звечора горить сміттєзвалище

3 серпня о 19:21 у смт Черняхів Житомирського району на території полігону твердих побутових відходів Черняхівської громади виникло загоряння сміття окремими осередками на площі близько 2,5 га. Висота насипу 0-2 м, про це повідомили у пресслужбі ДСНС області, передає Замкова гора.

На гасіння пожежі залучено 5 одиниць техніки Головного управління ДСНС України у Житомирській області та 25 чоловік особового складу, також 4 трактори від Черняхівської громади (МТЗ-80 та 3 трактори з бочками для підвозу води).

О 21:25 пожежу локалізовано. На ранок 4 серпня залишається горіння окремими осередками на площі близько 1 га.
У Черняхові звечора горить сміттєзвалище
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